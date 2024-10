Titel, Siege und Skandale Der Samurai der Formel 1: 400. Grand Prix für Alonso

Nach 2018 stieg Alonso erst mal aus der Formel 1 aus, er gewann zweimal die 24 Stunden von LeMans, er ging bei der Rallye Dakar an den Start, 2017 war er auch bei den legendären Indy 500 angetreten. 2021 kehrte er in die Formel 1 zurück und heuerte bei Renault-Nachfolger Alpine an, 2023 bekam er das Cockpit des zurückgetreten Vettel bei Aston Martin. 32 Grand-Prix-Siege stehen in seinem Lebenslauf, 106 Podiumsplätze und 22 Pole Positionen.

"Es ist verrückt", erzählte Landsmann Carlos Sainz in Mexiko, wo Alonso mit einem speziellen Helmdesign antreten wird: "Als ich aufgewachsen bin und neun, zehn Jahre alt war, ist er schon in der Formel 1 gefahren. Und nun werde ich 30 und Alonso fährt noch immer." Er sitze nun seit 40 Jahren hinterm Lenkrad, sagte Alonso selbst - mit drei Jahren begann er bereits mit dem Kartfahren.

Allerdings hatte er mal gedacht, er würde schon 2009 seine Laufbahn beenden, als er nach dem WM-Gewinn 2006 den Dreijahresvertrag bei McLaren unterschrieben hatte. "Ich war zu 99 Prozent sicher, 2009 wäre meine letzte Formel-1-Saison."

Es kam aber anders. Wie lange er noch machen will, lässt er offen. Vor allem auch die Verpflichtung von Stardesigner Adrian Newey von März 2025 an treibt Alonso weiter an: "Es ist definitiv das Team der Zukunft", sagt er über Aston Martin. Man darf gespannt sein, wie lange Alonso noch Teil dieser Zukunft sein wird.