Tochter geboren: Formel-1-Weltmeister Verstappen zum ersten Mal Vater

Erstmals als frischgebackener Vater ins Rennauto

Verstappen selbst, dessen Vater Jos auch Formel-1-Pilot war und immer noch im Rallyesport Gas gibt, hatte vor der Saison erklärt, dass sich in Sachen Rennfahren durch die Geburt des Kindes nichts ändern sollte. Beweisen kann er das bereits an diesem Wochenende in Miami. Aktuell belegt der Titelverteidiger im Red Bull in der Gesamtwertung den dritten Platz (87 Punkte) hinter den McLaren-Fahrern Oscar Piastri (99) und Lando Norris (89).