Tod auf der Insel Sylt jagt einen Goldschakal - erster Abschuss in Deutschland

Etwa zehn Kilogramm wiegt ein Goldschakal (Canis aureus). Er ist größer als ein Fuchs, kleiner als ein Wolf und geht meist nachts im Familienverband auf die Jagd. Canis aureus ist die einzige in Europa vorkommende Schakalart. In der afrikanischen Savanne lebt der Schabrackenschakal (Canis mesomelas), in Afrika südlich der Sahara der Streifenschakal (Canis adustus). Goldschakale hingegen sind im Nahen Osten, in Indien und in weiteren Regionen Asiens besonders häufig.