Tod beim Zahnarzt Narkosearzt wegen Totschlags zu Haftstrafe verurteilt

Berühmte Halloween-Party Glühender Finger und Kulleraugen: Heidi Klum ist E.T.

«Queen of Halloween» wird Heidi Klum in den USA genannt. Als Wurm oder Pfau kam sie schon zu ihrer berühmten Party am Grusel-Feiertag in New York. Dieses Jahr wurde es außergewöhnlich außerirdisch.