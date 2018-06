Tod einer Kunsthistorikerin Mord im Berliner Tiergarten - Lebenslang für 18-Jährigen

Nachrichten-Ticker

12:29 Mindestlohn soll in zwei Stufen auf 9,35 Euro steigen

Berlin - Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2019 von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro steigen. Zum 1. Januar 2020 solle eine weitere Erhöhung auf 9,35 Euro folgen, wie die zuständige Kommission in einem in Berlin vorgelegten Beschluss empfiehlt.

12:20 Merkel: keine komplette Asyl-Vereinbarung in Brüssel

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet beim EU-Gipfel in Brüssel nicht mit einer kompletten Vereinbarung zu einem gemeinsamen europäischen Asylpaket. Zwei von sieben Richtlinien seien noch offen, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem neuen spanischen Regierungschef Pedro Sanchez in Berlin. Dazu gehöre die Asylverfahrensrichtlinie und eine neue Dublin-IV-Verordnung. Deshalb plädierte Merkel erneut für bilaterale Abkommen einzelner EU-Staaten mit Herkunfts- und Transitländern. Sanchez sicherte Merkel seine Unterstützung auf dem Gipfel am Donnerstag und Freitag zu.

12:18 Prinz William besucht bei erster Israel-Visite Yad Vashem

Tel Aviv - Der britische Prinz William hat zum Auftakt seines historischen Besuchs in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung vor 70 Jahren. "Es ist fast unmöglich, dieses entsetzliche Geschehen in der Geschichte zu verstehen", schrieb der Prinz ins Gästebuch der Gedenkstätte. Der Herzog von Cambridge traf Holocaust-Überlebende, die durch die so genannten Kindertransporte gerettet wurden. Mit der Rettungsaktion entkamen rund 10 000 jüdische Kinder nach England.

12:02 Southgate will keinem WM-Gegner aus dem Weg gehen

St. Petersburg - Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hält nach dem Erreichen des WM-Achtelfinals nichts davon, zu versuchen, bestimmten Gegner in der K.o.-Runde aus dem Weg zu gehen. "Für unser Land wäre eine solche Einstellung kaum möglich", bekräftigte Southgate. "Wir wollen jedes Fußballspiel gewinnen." Der Trainer bezog sich darauf, dass England als Gruppenzweiter bis zum Halbfinale Gegnern wie Brasilien und Deutschland aus dem Weg gehen könnte. Um ganz sicher zu gehen, müssten die Three Lions dafür aber im letzten Gruppenspiel gegen Belgien verlieren.

12:00 Öffentliche Schulden weiter rückläufig

Wiesbaden - Die Schulden der öffentlichen Haushalte sind weiter gesunken. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung standen zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres mit knapp zwei Billionen in der Kreide. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren dies im Vergleich zum Vorjahresquartal 2,0 Prozent weniger. Berücksichtigt sind die Schulden, die die öffentlichen Haushalte einschließlich aller Extra-Haushalte etwa bei Banken und Unternehmen haben. Beim Bund gingen die Schulden im Jahresvergleich um 1,0 Prozent auf 1232,4 Milliarden Euro zurück.