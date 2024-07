Tod eines jungen Flüchtlings: Interviews: Polizist rechtfertigt tödliche Polizeischüsse

Dortmund - Ein wegen tödlicher Schüsse auf einen Flüchtling in Dortmund angeklagter Polizist wirbt in mehreren Interviews um Verständnis für sein Handeln. "Scheiße, dass es so gekommen ist", sagte der 30-Jährige dem "Spiegel". Er sei aber davon überzeugt, dass er in der Situation nicht anders habe handeln können.