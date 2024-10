Tötungsdelikt in Todtnau: Getötete Frau wurde wohl erstochen

Zum Hintergrund: Am Freitag, 27. September, war in einer Wohnung in Todtnau kurz nach 13 Uhr der Leichnam einer 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände ging die Polizei unmittelbar von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Tatverdächtiger wurde nach einer groß angelegten Fahndungsmaßnahme am Samstag gegen 22 Uhr in Schopfheim vorläufig festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Sonntag durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Der 47-jährige Beschuldigte befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Unsere Empfehlung für Sie Großeinsatz der Polizei 58-jährige Frau in Todtnau tot aufgefunden Ein 47-Jähriger Tatverdächtiger wurde in Schopfheim gefasst.

Seit dem 28. September arbeite eine 45-köpfige Sonderkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdelikts, heißt es in der Mitteilung. Zur Klärung der genauen Todesursache fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 30. September die rechtsmedizinische Obduktion statt. Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch die Kriminaltechnik durchgeführt sowie das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Seit 11. Oktober werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt.