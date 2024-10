Im Fall des Tötungsdelikts am Freitag in Todtnau hält sich die Polizei noch mit weiteren Informationen zurück. Man werde sich aber bald wieder an die Öffentlichkeit wenden. Dazu bedürfe es allerdings noch Abklärungen mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, hieß es seitens der Pressestelle der Polizei. Zum Hintergrund: Am Freitag war eine 58-jährige Frau in einer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Sonderkommission eingerichtet. Am Samstag wurde gegen 22 Uhr ein 47-jähriger Tatverdächtiger in Schopfheim festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.