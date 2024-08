Darunter befinden sich die Dokus "Alain Delon, persönlich" (TV-Ausstrahlung am Montag) und "Romy und Alain: Die ewigen Verlobten" (TV-Ausstrahlung am Mittwoch, 21.8., 16.10 Uhr) sowie der Spielfilm "Wie Raubkatzen", in dem Delon neben Jane Fonda zu sehen ist (im TV am späten Montagabend).

Am Montag gibt es quasi einen Themenabend zu Alain Delon. Um 20.15 Uhr wurde der Krimi "Lautlos wie die Nacht" (Regie: Henri Verneuil) aus dem Jahr 1963 ins lineare Programm gehoben. Darin brilliert Delon neben Jean Gabin.