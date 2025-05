Orth wurde am 8. Februar 1936 als erstes Kind der österreichischen Schauspiellegenden Paula Wessely und Attila Hörbiger in Wien geboren. Der Wunsch, Archäologin zu werden, wurde Orth vom Vater schnell ausgeredet. So trat sie wie ihre beiden jüngeren Schwester Christiane und Maresa Hörbiger ebenfalls erfolgreich in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern.

Karriereweg durch Theater in Deutschland

Nach ihrer Ausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar war sie in vielen deutschen Häusern aktiv. Sie spielte unter anderem am Ulmer Theater, an den Bühnen der Stadt Köln, am Bayerischen Staatsschauspiel München und an der Berliner Schaubühne. Seit Ende der 1960er-Jahre gastierte sie häufig bei den Salzburger Festspielen. Um sich vom schweren Erbe der Schauspiel-Dynastie zu lösen, legte sie den Familiennamen früh ab und benutzte den Namen ihrer Großmutter mütterlicherseits.