Todesstrafe: Amnesty: Hinrichtungen im Iran 2023 stark gestiegen

Die iranischen Behörden setzten die Todesstrafe nach den Massenprotesten verstärkt ein, "um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre Macht zu festigen", so Amnesty. Den Gerichten fehle es zudem an Unabhängigkeit und sie verwendeten "routinemäßig durch Folter erzwungene "Geständnisse" in grob unfairen Schnellverfahren, um Schuldsprüche zu fällen."