Todestag Zwischen Erinnerung und Engagement: Günter Grass heute

"Er war ein verlässlicher Freund"

Menschen, die Grass persönlich kannten, loben seine Menschlichkeit und Großzügigkeit. "Er war nicht nur eine Bereicherung für die Literatur, sondern auch ein verlässlicher Freund, obwohl er immer ausgeteilt hat, gegen rechts und links", sagt der Berliner Schriftsteller Hans Christoph Buch (geb. 1944), der in Grass' Friedenauer Nachbarschaft lebte, der Deutschen Presse-Agentur.

Grass galt nicht nur als guter Gastgeber, sondern auch als hervorragender Koch - und als großer Tänzer, wie auf Fotos von der Nobelpreisgala 1999 zu sehen ist, wo er mit Tochter Helene übers Parkett fegt.

Verriss vom Literaturpapst

Kopfschütteln erntete der Autor, als er sich 1990 - anders als Brandt - gegen die deutsche Wiedervereinigung aussprach. Und sein Spätwerk fand nicht mehr so viel Beifall wie seine frühen Erfolge. Bitterböse die Fotomontage auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" 1995, wo Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) das Buch "Ein weites Feld" entzwei reißt. In einem Verriss im Inneren des Blatts schrieb der Großkritiker an die Adresse des Autors, "daß ich Ihren Roman "Ein weites Feld" ganz und gar mißraten finde."

Erst 2006, in seinem autobiografisch geprägten Buch "Beim Häuten der Zwiebel", enthüllte Grass seine Kriegsvergangenheit bei der Waffen-SS im Alter von 17 Jahren. Viele fanden, das komme zu spät und erinnerten daran, wie oft der Autor selbst Zeitgenossen ihre Nazi-Vergangenheit vorgehalten hatte.

Missglücktes Gedicht

Keine glückliche Hand hatte Grass mit seinem 2012 geschriebenen Gedicht "Was gesagt werden muss". Literarisch missglückt, bezichtigt Grass darin die "Atommacht Israel", den Weltfrieden zu gefährden und einen atomaren Erstschlag gegen den Iran zu erwägen, der das "iranische Volk auslöschen könnte" - und dafür obendrein deutsche U-Boote zu benutzen. Freunde versuchten, ihn von einer Veröffentlichung abzubringen, vergeblich.

Seit 1987 lebte Grass im holsteinischen Behlendorf, rund 25 Kilometer südlich von Lübeck. In Lübeck - Geburtsstadt von Willy Brandt und Thomas Mann - erinnert seit 2002 das Günter Grass-Haus an den vielseitigen Künstler. Am 14. April wird es den Verstorbenen mit der Veranstaltung "Grass for Future" auf der Kulturwerft Gollan in der Hansestadt groß feiern.