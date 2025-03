Tier wird auf Vogelgrippe untersucht: Einer von drei Trauerschwänen tot

Vogelgrippe-Fall 2017

Die beiden jüngeren Schwäne waren im Spätsommer 2017 in den Schliengener Schlossgraben eingezogen – ein halbes Jahr nachdem einer der beiden Altschwäne an Vogelgrippe verendet war. Der tote Schliengener Schwan hatte damals als erster Vogelgrippe-Fall im Landkreis Lörrach Schlagzeilen gemacht. Danach hatte das Landratsamt eine generelle Stallpflicht angeordnet, an die sich alle Geflügelhalter in der Umgebung zu richten hatten. Auch der verbliebene Schliengener Trauerschwan „Uli“, der sich nicht infiziert hatte, musste für einige Wochen den Schlossgraben mit dem Stall tauschen, bis die Anordnung wieder aufgehoben wurde.