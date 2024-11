Todnauer Geschichte: Als Skier noch Schneeschuhe hießen

Motor für Tourismus

Die Skier der Marke Feldberg wurden zum Motor des Wintersporttourismus. Viele kamen auf den Feldberg und übernachteten im Hotel Feldberger Hof. Ski-Fahren war jedoch auch für die Kinder eine große Hilfe, um von den entlegenen Dörfern in die Schule zu kommen. Außerdem nutzten der Landarzt, die Hebamme oder der Briefträger die Bretter. Die Vorführungen des Stummfilms „Wunder des Schneeschuhs“, der 1920 von Arnold Fanck und Sepp Allgeier unter anderem am Feldberg gedreht worden war, war über drei Jahre in den Kinos von New York ausverkauft, wie Strohmeier berichtete.