Todtnau 100 Jahre Trachtenkapelle Todtnauberg

Am Freitagabend um 18 Uhr macht die Totenehrung auf dem Friedhof den Auftakt der Feierlichkeiten. Um 19 Uhr ist Eröffnung der Jubiläumsausstellung „Berger MusikZeitRaum“ im Kurhaus. Anschließend ab 20 Uhr ist „Stylishe Geburtstagsparty“ mit der Vorstellung des Jubiläumsmarsches, Ansprachen und Musik mit der Bigband des Musikvereins Fahrnau sowie umfangreicher Verköstigung, auch mit Sekt- und Cocktailbar. Das für Freitagnacht geplante Feuerwerk fällt der anhaltenden Trockenheit zum Opfer. Am Samstag gilt das Motto „Blasmusik pur“ im Kurhaus mit der befreundeten Musikkapelle Münsing vom Sternberger See in Bayern ab 18 Uhr und der Formation „Alpenblech“ ab 21 Uhr. Am Sonntag dann ist „Großer Festtag“ rund ums Kurhaus und auf dem Rathausplatz. Um 9 Uhr ist Kirchzug ab Rathausplatz zum Festgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Jakobus. Anschließend an den Gottesdienst spielen auf der Heimatwiese unterhalb des Kurhauses ab 11.30 Uhr die Musikkapelle Münsing und der Musikverein Au, um 14.30 Uhr singt der Gesamtchor und ab 16 Uhr spielt der Musikverein Wasenweiler. Die „Brassarea“ Rathausplatz bespielen um 12 Uhr die „BregBrassBuebe“ und um 15 Uhr die „BlechBengel“. Auf der Flaniermeile zwischen Heimatwiese und Brassarea gibt es Marktstände mit Schmuck, Holzfiguren und -deko, Stoff- und Strickwaren, Selbstgenähtes, Liköre und Marmeladen. Auf 18 Uhr anberaumt ist der Finalzug zur Heimatwiese. Dort spielt der Jubilar Trachtenkapelle dann um 18.15 Uhr das Finale Furioso und leitet über zur Kick-off-Party „Auf ins nächste Jahrhundert!“ mit der Blaskapelle MengMol. Umfangreich ist auch am Sonntag das Verköstigungsangebot, traditionell und auch trendig, etwa mit dem Angebot von Foodtrucks.