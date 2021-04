Todtnau Alle Hände voll zu tun

Todtnau. Regelmäßig investiert die eow in eine moderne Erdgasinfrastruktur. Unter den fossilen Brennstoffen ist Erdgas jener mit der besten CO2-Bilanz. Um auf die langjährige, Partnerschaft zwischen eow und der badenova-Tochter bnNetze hinzuweisen, wurde aktuell ein neues Baustellenbanner erstellt, so Badenova in einer Medienmitteilung.

Auf dem 1,80 Meter langen Banner steht der Spruch „Wir haben alle Hände voll zu tun und arbeiten gemeinsam an einer zukunftsweisenden Energieversorgung mit der geringsten CO2-Emission aller fossilen Brennstoffe – ein Plus für unsere Umweltund Ihre Lebensqualität“. An den künftigen Baustellen im eow-Gebiet werden die Banner angebracht.