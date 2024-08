Bei einem Ausflug mit der Familie und Freunden am Todtnauer Wasserfall stürzte eine Person am Samstag am späten Nachmittag aus eineinhalb Metern auf einen Stein und verletzte sich dabei am Bein, heißt es in einem Einsatzbericht der Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Notschrei. Die Bergwacht wurde zur gestürzten Person in den oberen Bereich des Todtnauer Wasserfalls bei Todtnauberg alarmiert. Nach kurzer Zeit waren sieben Bergretter auf dem Weg in Richtung der Einsatzstelle. Die Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten. Der Patient wurde mittels Gebirgstrage zum nächsten Fahrweg und von dort mit dem Bergrettungsfahrzeug zum Landeplatz des Rettungshelikopters transportiert. Am Landeplatz wurde der Patient dem Rettungshubschrauber übergeben, der ihn in das nächstgelegene Krankenhaus brachte.