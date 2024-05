Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, acht Batterien von vier mobilen Ampelanlagen an einer Baustelle an der B 317 in Todtnau-Fahl sowie an einer Baustelle an der B 317 in Todtnau, welche sich in Höhe eines Discounters befindet. Des Weiteren wurden die Ampeln beschädigt, in dem die Kabel durchgeschnitten wurden, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 22 000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen, sich unter Tel. 07673/88900 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622/666980 Hinweise entgegen.