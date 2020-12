Todtnau Arbeiten für einen guten Zweck

Todtnau. Im Jahr 1970 wurde bei einem gemeinsamen Betriebsabend der Freiburger und Todtnauer Werke in Kirchzarten das Zahoransky-Firmenhilfswerk vom damaligen Firmenchef Heinz Zahoransky ins Leben gerufen. In seiner damaligen Ansprache sagte er laut Pressemitteilung des Unternehmens: „Erfreuliches durfte ich Ihnen über unseren Betrieb berichten. Wie viel Unerfreuliches hingegen geschieht in unserer unruhigen Welt. Von wie viel Not und Leid hören wir tagtäglich. Drängt sich da nicht der Gedanke auf zu helfen? Was können wir tun? Ich schlage vor, dass wir alle, der ganze Betrieb, im Herbst einmal eine Stunde zusätzlich arbeiten. Dies ergibt einen Betrag von etwa 2500 Mark, den wir einem betrieblichen Konto gutschreiben. Die Firma wird den gleichen Betrag überweisen. Damit stehen 5000 Mark zur Verfügung. Über diesen Betrag soll der Gesamtbetriebsrat beider Betriebe mit der Geschäftsleitung verfügen. Wir können in Katastrophenfällen helfen, denken Sie an Rumänien, Peru oder die Türkei. Wir können auch die örtlichen Hilfsorganisationen oder Betriebsangehörige unterstützen.“

Der Vorschlag wurde umgesetzt. Später traten auch die neu gegründeten Firmen Zahoransky Logroño, der Zahoransky Formenbau und Zahoransky Rothenkirchen und ihre Mitarbeiter dem Programm bei.