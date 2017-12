Todtnau Auftakt fürs Jubiläumsjahr

Traditionell hatte der Musikverein Geschwend auch in diesem Jahr am letzten Samstag im November wieder in die Elsberghalle zum Jahreskonzert eingeladen. Das Jahreskonzert bildete wie gewohnt den musikalischen Höhepunkt des Jahres und in diesem Jahr gleichzeitig den Auftakt fürs Jubiläumsjahr 2018.

Todtnau-Geschwend. In diesem wird der Musikverein Geschwend sein 110 jähriges Bestehen mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen feiern.

Eröffnet wurde der Konzertabend von der Bläserjugend des Musikvereins Geschwend sowie der Jugendmusik der Stadtmusik Todtnau. Erst wenige Wochen zuvor hatten sich die beiden Jugendkapellen für diesen Konzertabend zusammengeschlossen und mit ihrem Dirigenten Eric Parg ein unterhaltsames und schwungvolles Programm einstudiert. Erst nach lang anhaltendem Applaus des begeisterten Publikums und einer Zugabe durften die jungen Musiker die Bühne verlassen.

Mit dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer eröffneten die knapp 40 Musiker des Musikvereins Geschwend unter der Leitung von Markus Böhler ihren ersten Konzertteil. Danach führte die musikalische Reise mit der Ouvertüre aus der Operette „Wiener Frauen“ von Franz Lehár und dem Walzer „Frühlingsstimmen“ von Johann Straße nach Österreich. Zum Abschluss des ersten Programmteils nahm das Orchester das Publikum mit „Dr. Zhivago“ mit nach Russland.

Der zweite Programmteil wurde mit „Concerto d’amore“ von Jacob de Haan eröffnet. Hier konnten sich die Zuschauer entspannt zurücklehnen und sich von den sanften Klängen tragen lassen. Es folgte „Cassiopeia“ von Carlos Marques und im Anschluss das sehr rhythmische und lebhafte „El Cumbanchero“ von Rafael Hernandez. Mit der Symphonischen Suite „Gladiator“ von Hans Zimmer aus dem gleichnamigen Filmepos und dem Rock-Mix „Bon Jovi“ ging ein schöner Konzertabend zu Ende.

Zwischen den beiden Konzertteilen wurde Thomas Maier für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft von Hanspeter Kummerer vom Alemannischen Musikverband mit der goldenen Ehrennadel geehrt. Simon Steiger und Martina Hierholzer wurden für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Im Jubiläumsjahr 2018 wird der Musikverein Geschwend am 8. April ein Kirchenkonzert veranstalten. Außerdem wird es nach einer längeren Pause vom 27. bis 30. Juli wieder ein Zeltfest geben.