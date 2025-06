Todtnau: Beschluss zu Windkraft auf der Lailehöhe wurde vertagt

Im Vorfeld geeinigt

Dazu hätten sich die Fraktionen im Vorfeld geeinigt, nachdem auch Wieden am Montag für eine Vertagung des Beschlusses gestimmt hatte. Zudem würden sie sich gerne noch weiter informieren und wünschen eine weitere Veranstaltung mit den drei beteiligten Bürgermeistern von Todtnau, Wieden und Utzenfeld sowie dem Projektträger Badenova. Die Kritik von Lehr sei außerdem gewesen, dass die Abstimmung zu schnell gekommen sei, wie Bürgermeister Oliver Fiedel im Nachgang der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte.

Der Bürgermeister

Er selbst aber könne dieses Argument nicht verstehen und habe dies in seiner Stellungnahme in der Sitzung auch verdeutlicht. Dazu hatte er daran erinnert, dass die drei Gemeinden bereits seit eineinhalb Jahren an dem Thema arbeiten. Im November 2023 fand die erste Informationsveranstaltung für die drei Gemeinderäte statt, im März 2024 folgte der Infoabend für die Öffentlichkeit. Fiedel zählte zahlreiche Termine auf, um den langwierigen Prozess zu verdeutlichen, darunter einige Besichtigungen etwa vom Windpark Taubenkopf oder von den geplanten Standorten. Er betonte in seiner Stellungnahme, wie gut die drei Bürgermeister in dieser Zeit zusammengearbeitet hätten.