Todtnau Blasmusik von Abba bis zur Polka

Die Trachtenkapelle Todtnauberg hatte nach jahrelanger Vorbereitung für dieses Jubiläumswochenende einiges auf die Beine gestellt. Jeder Tag habe die Erwartungen übertroffen, sagte Iwertowski zum Abschluss der Feierlichkeiten. Am Freitag waren an der „Stylishen Geburtstagsparty“ neben den Musikdarbietungen die Cocktails der Barkeeper eine besondere Attraktion, am Samstag gab es „Vollgas-Blasmusik“ im Kurhaussaal, und auch der Sonntag sei ein voller Erfolg gewesen. Sehr froh war der Vorsitzende auch darüber, dass das Wetter das ganze Wochenende mitgemacht hatte. „Der ganze Ort war auf den Beinen, das war ein beeindruckender Zusammenhalt über alle Tage“, bilanzierte Iwertowski sichtlich zufrieden.

Am Sonntag gab es dann auf der „Flaniermeile“ verschiedene Marktstände mit Kreativem und Selbstgemachtem, und die Bergwacht Notschrei informierte über ihre Arbeit.

Besucher genießen die gute Stimmung

Zahlreiche Gäste waren aus der näheren und weiteren Umgebung angereist, und Urlauber wie Einheimische erfreuten sich an der Stimmung.

Die heimische Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker (CDU) war mit Parteifreundin Franziska Hoppermann (Bundestagsabgeordnete aus Hamburg), die regelmäßig in Todtnauberg Urlaub macht, zum Jubiläumsfest gekommen. Bürgermeister Andreas Wießner war mit seiner Frau ebenso unter den Gästen wie mancher Gemeinderat. Die eigens für das 100-jährige Bestehen von Johannes Huber und Jakob Wunderle gefertigte Ruhebank in Form der Todtnauberger Fatima-Kapelle mit Schindeldach hatte 100 Mal 100 Sponsoren gefunden, die sie ermöglichten. Die Weingläser mit Jubiläumsgravur fanden viele Abnehmer. Mit einem „Finale Furioso“ mit der Trachtenkapelle Todtnauberg und einer „Kick-off-Party“ mit der „Bloskapelle Mengmol“ ging es am Sonntagabend im Kurhaus, wie im Programm angekündigt, „auf ins nächste Jahrhundert“.