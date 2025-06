Zu einem Schwelbrand ist es am Freitag um 16 Uhr in der Silberbergstraße gekommen, weshalb Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausrückten. Vor Ort konnte der Schwelbrand an einer Verkabelung im Deckenbereich im Heizungskeller festgestellt werden. Zu einem offenen Feuer kam es nicht, heißt es in der Polizeimitteilung. Allerdings war das Erdgeschoss sowie die darüber liegende Wohnung teils verraucht.