Todtnau Das nasse Vergnügen beginnt

Im vergangenen Jahr haben viele Mitglieder des Vereins gemeinsam mit dem Kioskbetreiber Martin Birkle am Berger Bad die Todtnauberger Corona-Schnelltest-Station betrieben. Mit der Teststation hätten viele Badbesucher – auch von außerhalb – direkt vor Ort einen entsprechenden Testnachweis für den Eintritt ins Bad erhalten, wie Küppers berichtete.

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie habe der Förderverein im vergangenen Sommer Schwimmkurse für Kinder anbieten können. Die Nachfrage sei riesig gewesen. Ein Dank ging hier an Organisatorin Susanne Huber und an Fabian Richter, der bei schlechtem Wetter sein Hotel-Hallenbad zur Verfügung stellte.

Aus Vereinsmitteln wurden für die Kleinen neue Schwimmbretter und Schwimmhilfen angeschafft.

Der SWR habe im Juli 2021 einen vierminütigen Beitrag im Berger Bad gedreht, und das Bad sei Teil des „Hochschwarzwälder Picknicksommers“ gewesen.

Auch Nachtschwimmen mit Grillabend sei wieder im Angebot gewesen.

Danksagungen

Der Vorsitzende Dominik Zipfel dankte den Rettungsschwimmern und den Helfern, die an den Wochenenden die Reinigung der Umkleiden übernommen haben. Ein besonderer Dank ging an Irene Breuer für die Reinigung der Umkleidekabinen an den Wochentagen, an Bernd Schneider für die Durchführung des Erste-Hilfe-Kurses für die Rettungsschwimmer, an Sandro Schneider, der im vergangenen Jahr rund um das Becken für Ordnung gesorgt hat, und an Arnold Brender für die Reparatur von Werkzeugen sowie die Unterstützung bei der Reparatur der Schieber.

Zipfel sprach der Berger Bad Ugh und dem Verein „Li(e)benswertes Todtnauberg“ seinen Dank für die Unterstützung aus, sowie allen Förderern, Spendern und Helfern.

Ausblick

In diesem Jahr stehen die Sanierung der Damenumkleide und des Durchschreitebeckens an. Ebenso soll der Sandkasten mitsamt Wasserpumpe für die Kinder eine neue Einfassung bekommen und auf dem Beachvolleyballplatz soll die Drainage erneuert werden.

Die Terrasse des Berger-Bad-Imbisses wurde von den Betreibern Mona und Martin Birkle vergrößert.

Neue Badeaufsicht

Unter der Woche ist Rettungsschwimmer Janik Cenk Lorenz als Badeaufsicht am Beckenrand tätig.

Es werden noch zusätzlich ehrenamtliche Rettungsschwimmer für die Wochenenden gesucht.

Das Berger Bad – Schwimmbad Todtnauberg ist ab 4. Juni täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Es wird auf 24 Grad beheizt.

Der Eintritt ist mit Konuskarte und Hochschwarzwald-Card gratis.

Weitere Informationen sind unter www.schwimmbad-todtnauberg.de verfügbar.