Todtnau: Das Wasser im Freibad hat immer 24 Grad

Vor der Eröffnung am Samstag hatte der Förderverein wieder einige Arbeiten im Schwimmbad übernommen, wie Heckenschneiden oder Malerarbeiten, außerdem gibt es nun einen Handlauf an der Treppe zu den Becken und unteren Liegewiesen. Fördervereinsvorsitzende Silvia Lorenz freute sich, dass Ursula Thoma einen schattenspendenden Baum gestiftet hat. Auch hat der Verein eine größere Geldsumme erhalten; so kann er damit unter anderem auch die Mehrkosten bei der Pelletsheizung stemmen. „Es liegt uns am Herzen, dass das Wasser ständig auf 24 Grad beheizt wird“, sagt Lorenz, das hätten sich auch Badegäste öfter schon gewünscht. Im Juli bietet der Förderverein Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren an.

Weitere Informationen zu den Kursen, Öffnungszeiten und Preisen unter: www.foerderverein-schwimmbad-todtnau.de oder: www.news-vodaheim.de/freibad-todtnau.