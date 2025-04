Todtnau: Der Blick richtet sich auf das große Vereinsjubiläum

Rückblick: Ein Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahrs war vor allem das besondere Jahreskonzert, bei dem Ehrendirigent Kurt Wagner seinen Taktstock nach 33 Jahren an Axel Friedrich übergab. Beide hatten einen Konzertteil gestaltet. Ein weiterer Höhepunkt für die Musiker war die Musikreise nach Neustadt an der Weinstraße mit Auftritt auf dem Weinfest. Walleser berichtete zudem von einem außergewöhnlichen Ständchen, der Fasnacht, der Renovierung des Probelokals, einem Fotoshooting für neue Vereinsfotos und vielen weiteren Ereignissen.

Ausblick: „Nun nehmen wir Anlauf für das Jubiläumsjahr, in das wir 2026 mit Vollgas starten“, sagte Walleser. Denn der Verein feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen und steckt schon mitten in den umfangreichen Vorbereitungen. Zudem steht schon bald, und zwar am Samstag, 10. Mai, mit dem Jahreskonzert der nächste Höhepunkt an. Viele weitere Auftritte, unter anderem beim Sternmarsch beim Stadtjubiläum mit allen fünf Musikvereinen von Todtnau, stehen im Vereinskalender. 2027 ist dann die nächste große Musikreise geplant. Schriftführerin Nathalie Thoma gab nochmals einen ausführlichen Rückblick auf alle Veranstaltungen.