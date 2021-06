Todtnau Der Rettungshelikopter zweimal im Einsatz

Am Sonntagmittag gegen 15.30 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit seiner Yamaha auf der 151 von Präg kommend in Fahrtrichtung Todtmoos unterwegs. In der letzten Rechtskurve vor dem Hochkopfhaus kam der junge Motorrad-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Wie die Polizei berichtet, verletzte der 25-jährige sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Helikopter in die Klinik geflogen werden.

Der 54 Jahre alte Mercedes-Fahrer und dessen 50-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 20-000 Euro, der Schaden am Mercedes liegt bei 5.000 Euro.