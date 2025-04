Todtnau: Die Stadt lebendig und zukunftsfähig halten

Rückblick: Die Jugendfeuerwehr feierte im Juni ihr 50-jähriges Bestehen und die Todtnauer Geschäfte boten dazu einen verkaufsoffenen Sonntag. Man freue sich immer, wenn es Anlässe gibt, die mit verkaufsoffenen Sonntagen kombiniert werden können, so Asal. Sowohl das Sommerfest als auch der Naturparkmarkt lockten wieder zahlreiche Besucher an, und hier dankte er besonders Claudia Steinhardt von der Hochschwarzwald Tourismus für die Organisation und ihre Unterstützung. Im September habe die Azubibörse stattgefunden, im November der Erlebnissonntag mit Brettlemarkt sowie der Weihnachtsmarkt, eine Veranstaltung der Stadt, die durch den Gewerbeverein beworben und begleitet wird.

So viele Besucher wie nie

Überwältigt zeigte sich Asal vom diesjährigen Frühlingsfest Ende März, das so viele Besucher wie lange nicht ins Städtle gezogen hätte. Sein Dank ging an seine Vertreterin Melanie Thoma und an Nathalie Thoma, die wieder neuen Schwung und Ideen in den Verein gebracht hätten, indem sie einige Händlersitzungen durchführten. Im Frühjahr des vergangenen Jahres sei der „Treffpunkt Todtnau“- Prospekt wieder neu aufgelegt worden, nachdem der Wunsch geäußert wurde, gern auf Papier und nicht nur digital über die Aktivitäten informiert zu werden. Die Sozialen Medien spielten jedoch eine starke Rolle, und der Dank ging an Stefan Asal, der sich darum kümmert und auch an einem neuen Prospekt-Konzept arbeitet. Die Öffentlichkeitsarbeit beschäftige den Verein ständig und hier gebe es auch die größten Ausgaben, wie Kassierer Tobias Steinebrunner in seinem Bericht informierte.