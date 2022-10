Todtnau Die volle Ladung Blasmusik

Die sieben Musiker sind: Dominik Hierholzer, Daniel Hierholzer und Valentin Bernauer spielen Trompete und Flügelhorn, Guido Behringer und Patrick Kiefer sind am Tenorhorn und an der Posaune zu hören, Valentin Hierholzer studiert Tuba und spielt diese auch, David Hierholzer gibt den Takt am Schlagzeug an, und David Waßmer kümmert sich um den Ton und fährt den Tourbus. Die Jungs sind als Vollblutmusiker weit über das Wiesental hinaus bekannt.

Die CD

Nun haben die jungen Musiker ihre erste CD aufgenommen. Dies sei nur durch viele Unterstützer bei einem Crowdfunding möglich gewesen, erzählt David Hierholzer. „Die CD trägt in Bezug auf unseren Namen den Namen „Blechbandi“. Auf der CD haben wir zwölf Stücke, welche ein möglichst breites Spektrum unserer Musik darstellen sollen. Darunter sind Märsche, Polkas, Walzer, aber auch moderne Arrangements“, so David Hierholzer.

Die modernen Stücke sind allesamt von Mitgliedern der Formation arrangiert. Außerdem ist eine komplett eigenkomponierte Polka von Tubist Valentin Hierholzer auf der CD enthalten.

Der Konzertabend

Am Samstag um 19 Uhr, wird die „Blechbandi“ die Titel aufführen, die sie aufgenommen hat. „Danach werden wir den Zuhörern einen kleinen Einblick in Stücke geben, welche wir fürs kommende Jahr neu im Programm haben“, erzählt Hierholzer. Auch die Kapelle „Blächforest“ wird die Zuhörer unterhalten. „Das Publikum erwartet also eine geballte Ladung Blasmusik“, so Hierholzer.

Weitere Informationen: Tickets für den „Wiesentäler Blosmusikobend“ am Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, gibt es im Vorverkauf bei der Avia-Tankstelle in Todtnau und bei der Bäckerei Gutmann in Zell. Auch an der Abendkasse werden Tickets verkauft.