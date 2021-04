Todtnau Die Zutaten bringt der Postbote vorbei

Todtnau. Sie ist in der Welt bekannt und lockt seit jeher Genießer in die Region: die Schwarzwälder Kirschtorte. Beim Kirschtortenfestival in Todtnauberg treffen sich alle zwei Jahre sowohl professionelle Zuckerbäcker als auch Hobbykonditoren zum Wettbewerb und stellen ihre Kreationen aus Sahne, Biskuit, Kirschen, Schokolade und Kirschwasser einem großen Publikum vor.

Nachdem das Kirschtortenfestival im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, findet es am Sonntag, 25. April, erstmals online statt. Anders als üblich treten die Bäcker nicht vor Ort in einem Wettbewerb gegeneinander an – stattdessen hat jeder die Möglichkeit, zuhause die Torte nachzubacken, unter Anleitung von Fredi Boch, Inhaber und Küchenchef des Familienhotels „Engel“ in Todtnauberg sowie Mitinitiator und Jury-Mitglied des Kirschtortenfestivals.