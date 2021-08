Todtnau „Ein besonderer Moment für uns“

Dass in ganz Baden-Württemberg lediglich 39 Gemeinden den Titel Luftkurort führen dürfen, zeige die Ausnahmestellung von Todtnau, würdigte Schäfer. Dass es insgesamt 300 anerkannte „Erholungsorte“ im Land gebe, bestätige gleichzeitig, welche Bedeutung der Tourismus in der Region habe. 85 Prozent der befragten Gäste bekunden, dass das Prädikat „Luftkurort“ ihnen etwas bedeute, berichtete die Regierungspräsidentin.

Zu den Kriterien zur Erfüllung der Bewerbung gehört ein 70seitiges Gutachten des Wetterdienstes. Am Rande der Urkundenübergabe ergänzte Hauptamtsleiter Hugo Keller, dass hierbei ein Jahr lang wöchentlich die Luftgüte nach verschiedenen Parametern gemessen werde. Auch künftig werde die Luftgüte im oberen Wiesental überwacht, hieß es. Todtnau erfüllt ein weiteres Luftkurort-Kriterium mit einer Zahl von weniger als zehn Hitzetagen, was nach Auskunft der Regierungspräsidentin in Zeiten des Klimawandels eine zusätzliche Chance sei. Die Stadt am Fuße des Feldbergs warte mit einer Vielzahl touristischer Möglichkeiten auf, wobei sie exemplarisch die Wanderwege und Radwege, den Wintersport, Schwimmbäder und Essen, aber auch öffentlichen Nahverkehr und Spielplätze ansprach. Dem Bürgermeister machte sie das Kompliment: „Sie haben sich nie ausgeruht mit dem, was sie hatten.“ Das geplante neue Portal zum Wasserfall sei eine „Vision“, für die sie der Stadt ebenso danke wie für das geplante Besucherzentrum des Biosphärengebiets. „Es gibt keinen besseren Ort dafür als hier“, lobte Schäfer. Todtnau könne sich auch weiterhin auf die Unterstützung aus Freiburg verlassen. In den letzten zehn Jahren seien 1,24 Millionen Euro an Tourismusförderung nach Todtnau geflossen. Kommunen mit Prädikat wie Todtnau könnten künftig eine noch höhere Förderquote aus dem Tourismustopf erzielen, ermunterte die Regierungspräsidentin.

Bürgermeister Wießner will nun in einem ersten Schritt alle Ortsschilder mit dem Prädikat „Luftkurort“ schmücken. Auch bei der Online-Werbung mit Hochschwarzwald-Tourismus hat Todtnau nun neben dem Biosphärengebiet und dem Naturpark Schwarzwald ein weiteres Pfund, um hoffentlich zahlreich Touristen ins obere Wiesental zu locken.