Todtnau: Ein Jahr voller Höhepunkte

Ausblick: War die Vergangenheit geprägt von Konzerten, der Teilnahme an Hochämtern, Patrozinien und Uraufführungen neu komponierter Stücke, verlange der Blick in die Zukunft nicht weniger Engagement und Ausdauer eines jeden einzelnen, so der Verein in seinem Bericht. So will der Chor im Juni seinen Beitrag zum Stadtjubiläum leisten – „das Publikum darf gespannt sein“. Im Herbst soll es wieder ein Konzert geben. Mit großen Projekten erfülle man sich die Vision, mehr zu sein als „nur“ ein Chor; durch eigene Kompositionen und die Verbindung von Musik und Botschaft schaffe er nachhaltige Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben.

Wahlen: Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurden Vorsitzende Ursel Michler, stellvertretender Vorsitzender Martin Hinz und Schriftführerin Bernadett Meisel einstimmig wiedergewählt. Das Amt der Kassiererin übernimmt Doris Eble. Als Beisitzerin wurde Laura Guillerna neu gewählt.