Todtnau Eine Investition, die sich gelohnt hat

Am Samstag wurde das 50-jährige Bestehen der „Speyerer Hütte“, die die Bezeichnung „Haus“ allemal verdient hätte, gefeiert. Hinter dem Gebäude gibt es eine große, grüne Freifläche, auf der Bänke aufgestellt waren. Das kulinarische Angebot war reichhaltig: Es gab Steaks und Würstchen, Flammkuchen, Cocktails und – wie für Pfälzer üblich – eine große Auswahl an Weinen. Der Skiclub hatte eine Tombola mit vielen Preisen organisiert und am Abend spielte die Band „Rudolph und die Renntiere“ Rock’n’Roll im Stil der Unterhaltungskapellen der 1950er- und 1960er- Jahre in Deutschland.

Dass Pfälzer Skiclubs hier in der Region eine Hütte haben, ist übrigens nichts Besonderes, betont Peter Stepp, langjähriger Vorsitzender des Skiclubs Speyer, im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Skiclub Ludwigshafen und der Skiclub Neustadt an der Weinstraße haben jeweils eine Skihütte in Feldberg, der Skiclub Frankenthal ein Clubhaus in Fahl. Und der Ski-Club Pirmasens hat sich ein Domizil in den Vogesen gebaut.