Todtnau Einfacher und flexibler für die Kunden

Neue Verkaufsstellen

Bisher konnten die Kunden die Gutscheine in der Sparkasse Todtnau erwerben. Künftig fällt diese Verkaufsstelle weg – dafür bekommt man die Gutscheine nun im Modehaus Asal, in der AVIA-Tankstelle sowie in den beiden Tourismusbüros in Todtnau sowie Schönau. Somit ist auch der Gutscheinkauf um einiges flexibler. Die Gewerbetreibenden müssten die Gutscheine wiederum nicht mehr zur Bank tragen, um sie einzulösen, denn das läuft künftig digital.

Die Gutscheinkarten

Kaufen kann man nun Gutscheinkarten im Wert von 10, 20 und neu auch 50 Euro. Mit einem schönen Gruß werden sie zu einem schönen Geschenk, den Gutschein selbst kann man heraustrennen und er passt in jeden Geldbeutel, erzählt Nathalie Thoma vom Modehaus Asal, Beisitzerin des Gewerbevereins. Eingelöst werden kann der Gutschein an allen 33 teilnehmenden Betrieben, wovon acht in Schönau liegen. Denn der Treffpunkt Todtnau ist seit der Auflösung des Schönauer Gewerbevereins eine Kooperation in Sachen „Gutscheinsystem“ mit der Nachbarstadt eingegangen, wie Vorsitzender Gerhard Asal erläutert.