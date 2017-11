Todtnau Einkaufen mit der Machete?

Todtnau. Die Fasnet in Todtnau ist eröffnet. „Mr sieht so allerhand, luegt mr z`Todtnau ummenand“ lautet das Motto, nach dem sich die Wagenbauer am Rosemändig richten. Ausgedacht hat sich das Motto, wie schon viele Mal zuvor, Sylvia Schneider aus Todtnauberg („der Rab“).

Die Eröffnung der Todtnauer Fasnacht am 11.11. in der Kleinen Halle wurde ausgerichtet von den Gletschergeistern Präg zum Auftakt ihres Jubiläums (33 Jahre). Für musikalisch-frischen Wind sorgten an dem stürmischen Abend die Todtnauer Zundelmacher, die Todtnauer Guggemusik Los Crachos, die Gugge Dubel Bernau und die Chaibelochlärtschi Schönenberg. Die Band Caprice sorgte für Unterhaltung. Auch die Gletschergeister Präg hatten einen Programmpunkt.

In seinem Mottoprolog machte Oberzunftmeister Jürgen Wehrle sich einen Reim auf die immer noch auf sich warten lassende Reparatur der Brücke auf der Landstraße in Richtung Freiburg durch das Land: „Des 30er Schild choscht sie jo it viel, wer langsam fahrt, chunnt au ans Ziel.“ Auch über den langsam der Stadt näher kommenden Wald hatte er nachgedacht: „Du chunnsch dir grad vor wie im Dschungel, mit de Machete chasch go zum Ichaufsbummel“. Wehrle beklagte, dass der Waldkindergarten Bauplätzen weichen muss und thematisierte den Trubel im Städtli im Sommer wegen der von Unternehmer Adolf Braun gebauten Coaster-Bahn: „De Braun Adolf isch für Todtnau unentbehrlich. Wa meine ihr, wenn der z`Schänau wär, dann wär bi is des Städtli leer.“