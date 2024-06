Todtnau: Eltern müssen bald mehr bezahlen

Die Kindergarten-Bedarfsplanung ab September 2024, die dem Todtnauer Gemeinderat präsentiert wurde, zeigt eine angespannte Platzsituation auf. Auch die zum 1. Juni neu eingerichtete Kleinkindgruppe in Todtnau mit zehn zusätzlichen Plätzen schaffe hier keine Abhilfe, heißt es. Zwei bis vier freie Plätze in Präg und Todtnauberg stehen fünf bis sieben Kindern auf den Wartelisten anderer Kindergärten gegenüber. Teilweise könnten die Lücken geschlossen werden, wenn Eltern bereit sind, auf ihren „Lieblingskindergarten“ zu verzichten, hieß es in der Sitzung. Auch in der Kinderkrippe in Schlechtnau sei die Situation sehr angespannt: Bis 2025 seien alle zehn Plätze bereits verplant. Eine Schaffung weiterer Kindergartenplätze sei – da es keine räumlichen Möglichkeiten gibt – unrealistisch. Dies nahm der Rat zur Kenntnis.