Todtnau Erste Essen werden im März serviert

In der Sitzung des Gemeinderats Todtnau am Donnerstag war vor allem der Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental ein großes Thema. Markus Beck vom Ingenieurbüro Beck stellte den Räten die geplante Mensaausstattung vor. Gerechnet wird mit 180 Schülern und 120 Essen pro Tag.

Todtnau (vw). Bei diesen Zahlen sei man zwar derzeit noch nicht angekommen, aber so müsse man die Einrichtung nicht im Nachhinein nochmals erweitern. Das Essen soll als sogenannte Cook & Freeze-Variante, also tiefgefroren, in der Küche ankommen. Zu jedem Mittagessen soll ein Salat angeboten werden. Das Essen soll in zwei Schichten ausgegeben werden.

Die grobe Kostenschätzung für die Mensaausstattung lag im Jahr 2015 bei 72 000 Euro. Durch die jährliche Preissteigerung der Kücheneinrichtung von je drei Prozent liege man heute bei 81 000 Euro netto. Manche Optionen sind darin noch nicht enthalten.

Die Küche selbst nimmt in der Mensa viel Platz ein, neben ihr soll es auch ein Lager, einen Raum für weitere drei Tiefkühlschränke und einen Umkleideraum mit WC fürs Personal geben. In der Küche gibt es neben der Kochstrecke einen Heißluftdämpfer, einen Tiefkühlschrank, einen Herd mit Backofen, einen Platzhalter für eine mobile Salattheke und eine kleine Spülanlage. Des Weiteren wird es einen Getränkebrunnen geben. Man habe auch an Optionen und Erweiterungsvarianten gedacht, so Beck, und die Räumlichkeiten würden Möglichkeiten für Abendveranstaltungen bieten; schließlich solle die Mensa nicht nur morgens genutzt werden.

Gemeinderat Jochen Stückler (SPD), selbst Küchenmeister, sagte, ihm gefalle die geplante Mensa sehr gut. Das einzige, was ihn störe, sei das Verhältnis von Küche zu Gastraum, der nur ein Drittel der Mensa einnehme. Gerhard Michler (FW) informierte sich über dem Zeitplan. Man liege gut in der Zeit, so Beck. Ende nächster Woche sollen alle Fenster installiert sein, vor dem Winter soll die Gebäudehülle fertig sein. Im März könnten die ersten Essen serviert werden, auch wenn dann die Außenanlagen noch nicht ganz fertig gestellt sind.

Die Räte stimmten der Mensaausstattung einstimmig zu, ebenso der Beauftragung des Büro Beck für die weiteren Phasen der Küchenplanung.

Für die einzelnen Gewerke für den Mensaneubau wurden dann die Aufträge vergeben: Die WC-Trennwände für 6188 Euro an eine Firma aus Rengsdorf, die Malerarbeiten für 14 816 Euro an eine Firma aus Schönau, die Schlosser-Arbeiten für 6704 Euro an eine Firma aus Lenzkirch und die Parkett- und Rollladenarbeiten für 18 895 Euro an eine Firma aus Ühlingen. Die Fliesenarbeiten werden in der nächsten Sitzung vergeben. Alle Vergaben erfolgten einstimmig.