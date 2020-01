Todtnau Feierwütige im Football-Outfit

Mit sechs Guggemusiken aus Deutschland und der Schweiz war der „Touchdown“ echt gelungen, und die veranstaltende Todtnauer Guggenmusik „Los Chrachos“ mit der Vorsitzenden Kathrin Egle und ihren 50 Mitstreitern begeisterte ein weiteres Mal ihre Anhänger. Mit von der Partie waren die Schweizer Guggenmusiken Monster-Guugger Bueri und Lozärner Kracher sowie die Ischteiner Gugge, die Zeller Noteknacker, die Waieblätzer Dossenbach und die Ruinä-Dängler Lauchringen.

Der „Super Bowl“ ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League, das am ersten Sonntag im Februar stattfindet, doch an ein Finale des 13. Guggeinfernos war an diesem Abend noch lange nicht zu denken.

Und die Auftritt-Saison der Todtnauer Guggemusiker geht jetzt erst richtig los, als nächstes stehen unter anderem der Guggeball in Inzlingen, das Narrenbaumstellen in Geschwend und das Jubiläum der Lörracher Trottwarschlurbi an.