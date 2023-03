Todtnau/Feldberg Bilanz: Durchwachsene Skisaison mit wenig Schnee am Feldberg

Fehlende Förderung

Während in Bayern oder im Sauerland die Bergbahnen mit Landesmitteln gefördert werden, hätten es die Bergbahnen in Baden-Württemberg besonders schwer, erklärt Probst. Neben ausgebliebenen Corona-Hilfen, fehlenden Förderprogrammen und einer unzureichenden ÖPNV-Anbindung droht nun auch die Energiepreisbremse an den Liftbetreibern vorbeizuziehen, da als Bemessungsgrundlage das Jahr 2021 herangezogen werde – also das Jahr, in dem der Skibetrieb aufgrund des Infektionsschutzgesetzes stillgelegt werden musste, führt der Geschäftsführer aus.