Der Kriminalpolizei Freiburg ist am Dienstag, gegen 16 Uhr, die Festnahme eines 31-jährigen mutmaßlichen Tatbeteiligten eines sogenannten Schockanrufes gelungen, heißt es in einem Polizeibericht. Zuvor hatten sich unbekannte Täter telefonisch bei einer 87-jährigen Geschädigten aus Todtnau gemeldet und behauptet, dass eine Familienangehörige von ihr einen schweren Unfall verursacht haben soll und nun eine Kautionszahlung erforderlich sei. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten von der Geschädigten eine hohe Bargeldsumme. Die Tochter der 87-Jährigen durchschaute den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Diese konnte im Bereich Karlsplatz in Freiburg, wo das Geld übergeben werden sollte, einen 31-Jährigen festnehmen. Der Mann wurde im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des dringend Tatverdächtigen an. Die Polizei gibt in ihrem Bericht Tipps, wie man sich und andere vor Telefonbetrügern schützen kann: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse; Seien Sie stets misstrauisch; Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei an. Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110, nachdem Sie das Gespräch mit den möglichen Betrügern durch Auflegen beendet haben; Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe; Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich; Informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen. Weitere Hinweise und Tipps unter www.polizei-beratung.de.