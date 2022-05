Mit einem zweitägigen Frühlingsfest eröffnet der Musikverein Geschwend am 7. und 8. Mai die Sommersaison. Alle Freunde der Blasmusik sind in die Elsberghalle in Geschwend eingeladen, heißt es in der Ankündigung. Los geht‘s am Samstagabend um 20 Uhr mit einem Doppelkonzert des Musikvereins Geschwend und den Gästen von der Trachtenkapelle Brandenberg. Neben musikalischen Höhepunkten ist auch für das leibliche Wohl während und nach dem Konzert gesorgt. Der Eintritt ist frei. Zum Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr und zum Mittagessen begrüßt die Trachtenkapelle Fröhnd die Gäste mit musikalischen Leckerbissen. Anschließend spielen die Feuerwehrmusik Mambach, die Trachtenkapelle Aitern und der Musikverein Atzenbach. Auch hier wird zu Kaffee und Kuchen musikalische Unterhaltung geboten, wie die Organisatoren mitteilen. Foto: zVg