Die Sternsinger Dennis Maniscalco, Sophia Karner, Gioia Maniscalco, Lukas Asal und Ben Wehrle (von links) waren unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ am 5. und am 8. Januar auch in Brandenberg und Fahl unterwegs, um den Segen an die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln.