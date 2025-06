Todtnau: Gelungenes Chorkonzert

In weiteren Stücken wie „Sonntag Morgen in den Bergen“ oder dem „Schweizer Abendlied“ ging es zunächst um die Berge. In moderne Gefilde führte die musikalische Reise mit dem Beatles-Song „Yesterday“, fortgesetzt von der deutschen Version des Abba-Hits „I have a dream“, um dann mit „Die kleine Kneipe“ nebst Schunkeleinlage das Publikum einzubinden. „Du hast mich tausendmal belogen“ von Andrea Berg stellte einen Bezug zur Zahl 1000 her – natürlich nicht zur Stadt, wie Markus Albrecht schmunzelnd feststellte.