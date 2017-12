Todtnau Geschenke, die`s im Laden nicht gibt

Viele Besucher lockte der Todtnauer Weihnachtsmarkt am Samstag ins Städtle. Weihnachtlicher hätte der Markt kaum sein können – in einem Winterwunderland umgeben von schneebedeckten Bergen und Wäldern schlenderten Groß und Klein umher. Und auch die Produkte waren allesamt weihnachtlich und überwiegend handgemacht.

Todtnau (vw). Eisige Kälte, zitternde Hände – so mancher Besucher wärmte sich bei Minusgraden mit Glühwein und Kinderpunsch auf oder setzte sich ans Feuer des Standes vom Waldkindergarten Wurzelzwerge. Dieser bot handgemachte Adventskränze und natürliche Weihnachtsdeko an. Beim Stand von Hannelore Steiger aus Aitern kannte die Vielfalt keine Grenzen. Sie bot neben handgemachter Weihnachtsdeko auch selbst gemachten Schmuck, Genähtes und vieles mehr an. Egal wo man ihren Stand sieht, immer wieder entdeckt man etwas Neues.

Ein Hingucker waren auch die handgenähten Teddybären von Corinna Selke aus Todtnau. Niedlich drein schauten die Bären mit Gelenken und in verschiedenen Farben und Stoffen.

Mit ihren selbst gemachten Seifen präsentierte Manuela Keller aus Brandenberg ihr Hobby und teilte sich mit ihrer Tochter Eva, deren Leidenschaft das Nähen ist, einen Stand. Neben diesen Hobbykünstlern waren noch viele weitere vertreten, die schöne Dinge präsentierten und viele Abnehmer fanden.

Über 30 Stände verteilten sich auf dem Marktplatz und in den Straßen im Zentrum. Und so fanden die Besucher eine große Vielfalt an Produkten vor, die so im Laden nirgends zu finden sind.

Mitten im Marktgeschehen blitzte ein goldener Nikolausstab hervor: Der Nikolaus war mit Knecht Ruprecht unterwegs und verteilte etwas aus seinem großen Geschenkesack an die kleinen Besucher.

„Kinder ganz groß“ hieß es beim Auftritt der OWI-Singers, dem neuen Kinder- und Jugendchor Oberes Wiesental unter der Leitung von Ingrid Höckele-Schmidt. Und das Publikum staunte nicht schlecht bei den „tanzenden Schneeflocken“ der Tanz-AG des Schönauer Gymnasiums unter der Leitung von Enza Mastropaolo. Auch eine Abteilung der Stadtmusik sorgte für musikalische Unterhaltung. DJ DadB sorgte für passende Weihnachtsklänge vom Band.

Nicht nur die kleinen Besucher freuten sich über eine Fahrt mit der Pferdekutsche. Bei „Wellness für die Seele“ gab es in der evangelischen Kirche eine Einstimmung in den Advent. Und auch die Kaffeestube des Alten- und Pflegeheims hatte geöffnet.

Die Geschäfte – manche hatten auch einen Stand – hatten bis 17 Uhr geöffnet und so herrschte auch dort reger Betrieb.