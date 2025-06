Todtnau-Geschwend: Musikverein gibt sein erstes Kirchenkonzert seit sieben Jahren

Der Musikverein Geschwend hatte zuletzt vor sieben Jahren eines gegeben. Jetzt bekamen die Konzertbesucher der voll besetzten St. Wendelinskirche von Dirigent Dominik Hierholzer und seinen Geschwender Musikern ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm dargeboten. Kurzweilige Ansagen von Arnold Maier stimmten das musikinteressierte Publikum mit musikalischen und historischen Hintergrundinformationen auf die Stücke ein.

Mit dem Kirchenchoral „Die Himmel rühmen“ eröffnete die Kapelle das Konzert. Der 1931 von Gerald Marks komponierte Jazz-Popsong, der während des Zweiten Weltkriegs und über Jahrzehnte danach ein Hit war, wurde durch das Tenorhornsolo von Simon Steiger bereichert. Beim Höhepunkt „Phantom of the Opera“ kam bei einem Streifzug durch das weltbekannte, von Andrew Lloyd Webber komponierte Musical die Klangdynamik ganz besonders zur Geltung. „Bye Bye Spiritual“ entführte swingend und stimmungsvoll in die Welt der Gospels. Nun ging es mit „Hymn To The Fallen“ in die Welt der Filmmusik. John Williams hatte die Melodie zum Ende des über den Zweiten Weltkrieg handelnden Spielberg-Films „Der Soldat James Ryan“ komponiert.