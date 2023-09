Todtnau Hängebrücke wird zur Bühne

Die goldenen Blasinstrumente funkelten in der Abendsonne, als sich die Akteure auf der Hängebrücke in Todtnauberg am Freitagabend zu einem Konzert in luftiger Höhe aufstellten. 23 Musikvereine hatten sich hier getroffen, um an diesem außergewöhnlichen Ort im Vorfeld des „Rothaus Blosmusik Feschtivals“ ein Konzert zu geben.