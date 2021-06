Todtnau Helikopter fliegen Verunglückte ins Krankenhaus

Vom Feldberg kommend befuhr am Samstag gegen 14 Uhr eine 42 Jahre alte Frau mit ihrer BMW die B 317 talwärts in Richtung Todtnau. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor sie laut Polizeibericht die Kontrolle über ihr Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Sie kam zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Mit dem Helikopter wurde sie in eine Klinik geflogen.

Die Polizei kontrollierte am Freitag, Samstag und Sonntag schwerpunktmäßig den Motorradverkehr. Lag der Schwerpunkt der Kontrollen am Samstag im Landkreis Waldshut, so war es am Freitag und Sonntag der Landkreis Lörrach.