Todtnau: Hier kommt jeder auf seine Kosten

Lustig und originell

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag spielte der Musikverein Atzenbach unter der Leitung von Holger Gertz auf. Gleich zwei Mal begeisterte das „Duo Minuusch“ die kleinen und großen Besucher, die dicht gedrängt staunten, was die Clowns an Akrobatischem, Komischem und Originellem boten – und das fast ohne Worte. Auch der Auftritt der Kindertrachtengruppe Todtnau begeisterte. Gleichzeitig vergnügten sich die kleinen Besucher in der Spielstraße und zudem lud der Kunsthandwerkermarkt zum Schlendern und Entdecken ein.