Todtnau Hilfestellung bei häuslicher Gewalt

Oberes Wiesental. Dass ein solches Angebot notwendig ist, steht für die Sozialpädagogin außer Zweifel: „Gewalt gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, in allen Generationen und in allen Lebensumfeldern.“

Allerdings hat das Team der Lörracher Frauenberatungsstelle die Erfahrung gemacht, dass nur sehr selten Frauen aus dem ländlichen Bereich des oberen Wiesentals den Weg zur Beratungsstelle in der Kreishauptstadt finden. „Für betroffene Frauen, die in der Regel in einer prekären Situation, häufig mit Kindern stecken, ist es ein weiter Weg nach Lörrach“, sagt Saadaoui, „indem wir vor Ort gehen, wird der Zugang zu unserer Beratung deutlich erleichtert.“