Todtnau Hilfsbereit und immer positiv eingestellt

Seit vielen Jahren nimmt die zierliche und energiegeladene Jubilarin Gesangsstunden in Basel und Schopfheim, die ihr in den letzten coronageprägten Monaten doch sehr fehlten, wie sie zugibt. Die Liebe zur Musik habe sie von ihrem Vater geerbt, der in ihrer Heimatstadt Neustadt Deutsch und Musik am Gymnasium unterrichtete und ihr Klavierstunden gab, wie sie erzählt. Als Ursula Köllner wurde sie in Neustadt geboren und wuchs mit zwei Brüdern in einem Lehrerhaushalt auf. Ursula Honeck singt im Todtnauer Johannes-Chor und gibt Benefizkonzerte – auch diese Dinge fehlen ihr zurzeit sehr, wie sie betont.

Doch auch das Zeichnen liebt Ursula Honeck, die nach dem Gymnasium zunächst eine Schneiderlehre absolvierte, weil sie gerne Modezeichnerin geworden wäre. Eine Ausbildung zur medizinisch-kaufmännischen Assistentin kam hinzu und sollte nützlich sein, als sie den Mediziner Thomas Honeck, den sie in Neustadt schon zu Schulzeiten kannte, 1973 heiratete.